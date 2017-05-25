Kaçak yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen 500 kişinin bulunduğu bot Libya açıklarında battı. İtalya Sahil Güvenlik yetkilileri yaptığı açıklamada, Libya kıyılarına yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta, mültecileri taşıyan botun battığını, botta 500 kişinin bulunduğunu ve 31 mültecinin hayatını kaybettiğini bildirdi.