Kaçak yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen 500 kişinin bulunduğu bot Libya açıklarında battı. İtalya Sahil Güvenlik yetkilileri yaptığı açıklamada, Libya kıyılarına yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta, mültecileri taşıyan botun battığını, botta 500 kişinin bulunduğunu ve 31 mültecinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
31 mülteci hayatını kaybetti
24.05.2017 - 23:59 | Son Güncelleme: 24.05.2017 - 23:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avrupa'ya gitmek isteyen Libya üzerinden kaçak yollarla 500 kişiyi taşıyan botun batması ile 31 mülteci hayatını kaybetti.
Etiketler : mülteci,avrupa,
476456 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/476456.aspx
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