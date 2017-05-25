Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde güney kesimleri sağanak yağışlı 24
İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 24
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 28
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 27
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Samsun: Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu 19
Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 19
Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 17
Diyarbakır: Az bulutlu 27