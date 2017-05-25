Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, tatil için Alanya’ya gelen ve Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir otelde kalan Alman uyruklu 47 yaşındaki Harald Stockinger iddiaya göre, dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı bunalıma girdi. Bunun üzerine kaldığı 5. kattaki odasının balkonuna çıkan Alman turist Stockinger aşağı atladı. Toprak zemine düşerek ağır yaralanan Stockinger’i çevredekilerin ihbarı üzerine olay sağlık ekipler tarafından ambulansla Başkent Üniversitesi Alanya Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Stockinger tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Stockinger’in cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.