Edinilen bilgilere göre, tatil için Alanya’ya gelen ve Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir otelde kalan Alman uyruklu 47 yaşındaki Harald Stockinger iddiaya göre, dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı bunalıma girdi. Bunun üzerine kaldığı 5. kattaki odasının balkonuna çıkan Alman turist Stockinger aşağı atladı. Toprak zemine düşerek ağır yaralanan Stockinger’i çevredekilerin ihbarı üzerine olay sağlık ekipler tarafından ambulansla Başkent Üniversitesi Alanya Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Stockinger tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Stockinger’in cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
Alanya'da Alman turist 5. kattan atladı
25.05.2017 - 10:37 | Son Güncelleme: 25.05.2017 - 10:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’nın Alanya ilçesinde tatil için geldiği otelin 5. katından atlayan 47 yaşındaki Alman turist hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Antalya,
476519 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/476519.aspx
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