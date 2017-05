Türkiye Gazetesi

Kasapta kilosu ortalama 38,75 liradan satılan kıyma ve 41,00 liradan satılan dana kuşbaşını, 10 lira aşağı fiyata alabilmek için Kombina Caddesi üzerinde bulunan ESK satış ofisi önünde vatandaşlar kuyruk oluşturuyor.Sabah 09. 00’da açılan satış ofisi önünde daha önceden gelerek sıraya giren vatandaşlar, “Sabah erken saatten itibaren buradayız. Kasapla bura arasında 10 lira fark var. O farktan dolayı da millet burada uzunca kuyruk oluşturuyor. Bizim isteğimiz daha fazla şube açılsın. Bu millet sabah namazından beri burada sırada.” dediler.

Öte yandan Ramazan ayı öncesinde Et ve Süt Kurumunda satış fiyat listesi şöyle açıklandı:

“Dana kıyma 28,75 TL, dana kuşbaşı 31,00 TL, dana pirzola 50,00 TL, dana biftek 36,00 TL, dana rosto 36,00 TL, dana kontfile 50,00 TL, dana bonfile 65,00 TL, dana biftek stragonof 38,00 TL, dana biftek sote 38,00 TL, dana gulaş 38,00 TL, dana şiş 38,00 TL, gövde koyun 21,50 TL, koyun but 23,25 TL, koyun kol 22,00 TL, koyun gerdan 19,50 TL, koyun pirzola 28,50 TL, koyun kaburga 18,00 TL, koyun but şiş 26,74 TL, koyun but fırın 25,00 TL, koyun but külbastı 26,74 TL, kuzu kol 31,40 TL, kuzu gerdan 29,00 TL, kuzu güveç 27,00 TL, kuzu pirzola 50,00 TL, kuzu but fırın 36,92 TL, kuzu kol kuşbaşı kemiksiz 40,82 TL, kuzu beyti kıyma 43,13 TL, kuzu but külbastı 43,13 TL, kuzu but şiş 43,13 TL, kuzu çorbalık kemik 4,50 TL, toklu but 26,50 TL, toklu kol 24,00 TL, toklu pirzola 50,00 TL, toklu gerdan 21,00 TL, toklu kaburga 20,50 TL, toklu but şiş 33,40 TL, toklu but fırın 28,70 TL, toklu but külbastı 33,40 TL, kuyruk yağı 15,00 TL, tavuk eti 6,70 TL, tavuk kanatsız göğüs 7,55 TL, tavuk muz göğüs 7,45 TL, tavuk but 6,75 TL, tavuk special but 8,55 TL, tavuk baget 8,57 TL, tavuk fleto (Derili) 10,45 TL, tavuk fleto (Derisiz) 12,55 TL, tavuk pirzola 9,75 TL, tavuk kanat uçsuz 12,30 TL, tavuk but ızgara 12,00 TL, tavuk fleto kuşbaşı 11,50 TL, tavuk fleto dilimli 14,15 TL, tavuk taşlık 5,40 TL, tavuk karaciğer 4,30 TL, ısıl işlem görmüş sucuk (Acılı) 35,60 TL, ısıl işlem görmüş sucuk (Acısız) 35,65 TL, türk sucuk (Erzurum) 39,80 TL, Erzurum kavurma 37,75 TL, Yozgat kavurma 37,75 TL, sığır kıyma kavurma 33,60 TL, Bingöl kavurma 57,75 TL, sosis 29,35 TL, fıstıklı salam 30,40 TL, macar salam 29,15 TL, pastırma 63,95 TL, ekstra pastırma 68,50 TL, pastırma dilimli 65,95 TL, ekstra pastırma dilimli 73,50 TL, Akçabat köfte 29,30 TL, Adana köfte 28,70 TL, kasap köfte 27,85 TL, İnegöl köfte 28,10 TL, Tekirdağ köfte 28,90 TL, Misket köfte 29,14 TL, jöle işkembe 16,80 TL, füme dil 38,85 TL, tavuk burger 14,20 TL, dana burger 21,95 TL”