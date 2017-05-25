Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deniz Feneri ramazan 2017’ye hazır…



Hem devlet hem de sivil yardım kuruluşları aracılığıyla mazlum coğrafyalarda milyonlarca insana yardım elini uzatıyor.

Bunun en son örneği Türkiye’nin en önemli sanayi kuruluşu olan ve küresel bir marka olan Ülker ve yine küresel bir yardım örgütü olarak Türkiye’nin STK’larda lider marka kuruluşu olan yüzyılın iyilik hareketi Deniz Feneri Derneği büyük bir işbirliğine imza atarak ramazan ayında yoksulları ve mazlumları sevindirecek.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ve Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Av Mehmet Cengiz aylık 50.000 koli gıda yardımı Yılda 600.000 koli ve 2000 yetime 100 TL 12 ay boyunca harçlık için sadece Türkiye’li ihtiyaç sahipleri adına mutabakata vardı.

Yapılan mutabakat gereği Deniz Feneri bu yardımların dağıtılmasını organize edecek.

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Av Mehmet Cengiz yaptığı açıklamada şunları söyledi “Deniz Feneri, kurulduğu günden bu yana olduğu gibi bu Ramazan da da ulaştıracağı yardımlarla binlerce ihtiyaç sahibi aileyi ve sunduğu birbirinden farklı Ramazan projeleri ile hayırseverleri mutlu edecek. Bu ramazanda Türkiye’nin en önemli markası Ülker’in ramazan ayına yönelik yardım projesinde Deniz Feneri’ni çözüm ortağı olarak tercih etmesi bizi çok mutlu etti. Bu vesile ile Sayın Murat Ülker ve Ülker ailesine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. 19 yıldır mazlumların ve yoksulların umudu olmaya dünyada ve Türkiye’de devam edeceğiz.” dedi…

Deniz Feneri Derneği kurulduğu günden bu yana olduğu gibi bu Ramazan da ulaştıracağı yardımlarla binlerce ihtiyaç sahibi aileyi ve sunduğu birbirinden farklı Ramazan projeleri ile hayırseverleri mutlu edecek.

Dernek ramazan’dan önce ihtiyaç sahibi binlerce aileye Ramazan gıda kolisi ulaştırmaya başladı bile….

Deniz Feneri, 19 yıl önce sadece iyilik için çıktığı yolda yürümeye samimiyet, iyi niyet ve kararlılıkla devam ediyor.



Türkiye’nin iyilik ve yardımlaşma denince akla gelen yegane kurumu olan Deniz Feneri ’nin bu Ramazan hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü olabilmek adına sunduğu Ramazan Projeleri şöyle;





Bir kumanya da sen bağışla

Bu proje kapsamında Ramazan öncesinde yurtiçi ve yurtdışında 50.000 aileye gıda kolisi dağıtılıyor. Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaşmış olacak. Ramazan bereketini, gıda kolileri ile yoksul sofralarına taşımak isteyen hayırseverler, içinde kuru gıda ve kahvaltılık malzeme bulunan 100 TL’lik 4 kişilik aileye 1 aylık yetecek gıda kolilerinden bağışlayabilirler.

10.000 kişiye bayramlık

Hayırseverler Deniz Feneri’nin Bayramlık Projesine 150 TL katkıda bulunarak bayram öncesinde yoksul ya da yetim çocuğu sevindirebilir, ona bayram günü arkadaşları gibi yepyeni kıyafetler giymenin sevincini yaşatabilirler. Deniz Feneri bu Ramazan 10.000 ihtiyaç sahibine ayakkabıdan eteğe, pantolondan iç çamaşırına kadar bayramlık giysi ulaştıracak.

5000 yetime bayram harçlığı

Bu bayram 5.000 yetim çocuk, Deniz Feneri’nin kendilerine ulaştıracağı 100 TL'lik bayram harçlığıyla mutluluktan uçacak.

Yetim iftarı

Türkiye ve dünyada 41 ülkede yetim iftarları düzenlenecek. Ayrıca “İslam Dünyası Yetimler günü” olarak kabul edilen Ramazan’ın 15’ci günü (10 Haziran)da dernek, 3 kıta 41 ülkede yetim sofraları kurup, gıda dağıtımı yapacak. Ayrıca Yetimlere bayram harçlığı da o gün dağıtılacak



Suriyeli kardeşlerimize yardım

Suriye ve Türkiye'deki 10.000 Suriyeli aileye gıda dağıtımı yapılacak. Derneğimizin her türlü ihtiyacını karşıladığı Suriye’deki Azez bölgesinde 5000 kişinin barındığı “Deniz Feneri Haremeyn” kampında gıda ve temizlik maddesi dağıtılacak.



İftarda buluşuyoruz

Deniz Feneri Derneği ailesi farklı illerde ve ülkelerde düzenleyeceği iftarlarla bir araya geliyor. Deniz Feneri yöneticileri, çalışanları, gönüllüleri, bağışçıları ve ihtiyaç sahibi ailelerimiz “İftarda Buluşuyoruz” projesi kapsamında aynı sofrayı paylaşacak. Bu Ramazanda 5.000 kişi aynı sofrada buluşup iftar açarak büyük bir aile olmanın mutluluğunu yaşayacaklar.



Misafirhane

Yakınlarının tedavisi için Ankara’ya gelen ve kalacak yerleri olmadığından hastane bahçelerinde ya da parklarda geceyi geçirmek zorunda kalan ihtiyaç sahiplerine Deniz Feneri misafirhanesi kapılarını açıyor. Ankara’da bulunan misafirhanemizde barınma, yemek ve temizlik hizmetleri sunuluyor.

Bağışçılarımız bir hasta yakınının 1 günlük konaklama ve yemek ihtiyacını 30 TL ile karşılayabilir.

Adak, akika, şükür kurbanı

Deniz Feneri hayırseverlerin adak, akika ve şükür kurbanlarını keserek, ihtiyaç sahibi, dul, yetim, öksüz, fakir ve muhtaç ailelere dağıtıyor. Adak kurban bedeli: yurt içi 740 TL, yurt dışı 380 TL'dir.

Dünyada ramazan

Yüzyılın iyilik hareketi yardımlarınızı bu yıl yine uzak diyarlara ulaştıracak. Afganistan, Bangladeş, Filistin, Gana, Irak, Karadağ, Lübnan, Makedonya, Nijer, Pakistan, Somali, Sudan, Yemen’inde aralarında bulunduğu 41 ülkede yapılacak iftarlarla kardeşlik bağlarımız pekişecek.

Dünya yetimlerine bayram harçlığı

Toplamda 41 ülkede iftar yapıllırken 25 ülkeye ise gönüllülerimizin de yer alacağı ekipler gidecek ve İslam dünyası yetimlerine iftar,yetim harçlığı ve gıda + giyim malzemesi dağıtılacak.



ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

Bağış yap vergiden düş

Vergi mükellefi iseniz Deniz Feneri’ne yapacağınız gıda, giysi, temizlik malzemesi ve yakacak bağışlarınızı “Gıda Bankacılığı” kapsamında %100 oranında verginizden düşebilirsiniz.

Kumanyalarınızı birlikte dağıtalım

Bu Ramazan yoksul aileler için hazırladığınız gıda kolilerinizi birlikte dağıtalım. Kolileri siz hazırlayın, istediğiniz ilden, istediğiniz ihtiyaç sahibi aileyi size biz haber verelim.

Fitre ve zekâtlarınızı vermeyi unutmayın

Gelin fitre ve zekâtlarınızı bu Ramazan ihtiyaç sahibi dul, yetim ve yoksul ailelere birlikte ulaştıralım. Diyanetin bu için belirlediği 16 TL’yi 5407’ye 1 SMS karşılığı bağışlayabilir.

Ayrıca diğer projelerin ayrıntılarına ulaşmak isteyen hayırseverler www.denizfeneri.org.tr adresinden bilgi alabilirler…

