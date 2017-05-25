Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İHH Gazze Ofisi Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Mahmud eş-Şerfa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'deki yetimlere ve fakir ailelere bu sabah yaklaşık 5 bin gıda kolisi dağıttıklarını söyledi.

Vakfın, fakir aileler ve yetimlere yardımlarının ramazan ayında da devam edeceğini, toplu iftarlar düzenleyeceklerini belirten Şerfa, İHH'nın zor ekonomik koşullar altında yaşayan Gazzelilere karşı insani görevini yerine getirdiğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Gazze Direktörü Bo Schack geçen hafta yaptığı açıklamada, su ve elektrik krizlerinin büyüdüğü, kamu çalışanlarının maaşlarında kesintiye gidildiği Gazze'deki durumun "trajik" olduğunu belirtmiş, gıda yardımı programlarından faydalanan mültecilerin sayısının 960 bine ulaştığını kaydetmişti.