Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Rekabet Kurumu Başkanlığı İstanbul Temsilcili binasının açılış törenine katıldı. Törende basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Tüfenkci, Ramazan ayında et fiyatlarının yükseleceğine dair yapılan değerlendirmeler hakkında açıklamada bulundu. Bakan Tüfenkci, et fiyatlarınında herhangi bir artış olmayacağının müjdesini verdi.Tarım bakanlığının bu konuda adımlar attığını söyleyen Bakan Tüfenkci, “Canlı hayvanda biz gümrük vergilerini sıfırladık. Ayrıca tarım bakanlığımız et balık kurumu vasıtasıyla ciddi anlamda hem et ithalatı yapıyor hem canlı hayvan ithalatı yapıyor. Ben bu tür spekülasyonlara inanamıyorum. Ben bu tür hareket edenlerin zarar edeceğine inanıyorum. Şimdi özellikle et balık kurumunun ithalatının bu anlamda hızlanmasıyla beraber bunun gerçekleşmeyeceğini şimdiden söyleyebilir. Zaten biz kontrol ediyoruz piyasaları. Bizim ithalatımızı sürekli bu anlamda canlı hayvan noktasına getirmememiz lazım. Kendi üretimlerimizi yapmamız lazım. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız bu noktada gerekli çalışmaları yapıyorlar üretim bölgelerinin belirlenmesi oradaki üreticilere desteklerin artmasıyla beraber yem fiyatlarının kontrol altına alınarak aşağıya çekilmesiyle beraber bu konudaki spekülasyonların da son bulacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Rusya ile yaşanan “Domates” diplomasisinin ne durumda olduğunun sorulması üzerine Bakan Tüfenkci, “Zaten domates bir sembol oldu. Aslında Türkiye'nin ihracat payına baktığımızda domatesin çok bir anlamı yok ama yine zaman içerisinde Rusya ile ilişkilerimiz normalleşti. Artık dolayısıyla tarım ürünlerinde ve diğer kısıtlamaların yüzde 90'ına yakını kalktı ve biz normal ticaretimizi yapıyoruz. Rusya ile ticaretimizde hedeflerimiz var ve biz bunu yakalayacağız. Domates noktasında da başbakanımızın da ifade ettiği gibi Rusya kendi domatesini üretmeye başladığını ifade ederek biraz daha koruma tedbirlerinin devamını istiyor. Biz domatesimizin pazar sorununun olmadığını düşünüyoruz. Baktığımız zaman hem iç piyasadaki talep hem dış piyasada ki talebi karşılayabilecek kapasitemiz var” diye konuştu.