Saadet Sayın (88), İlker K. yönetimindeki 60 M 1906 plakalı yolcu minibüsünden Erbaa Devlet Hastanesi önünde araçtan inerek yolun karşısına geçmek istedi. Önünden geçtiği minibüs sürücüsünün fark etmeyerek hareket etmesi sonucu çarptığı Sayın, aracın altında kaldı. Sayın, olay yerinde yaşamını yitirdi. Emniyet ekiplerinin incelemesinin ardından yaşlı kadının cenazesi, Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İndiği minibüsün altında can verdi
25.05.2017 - 13:43 | Son Güncelleme: 25.05.2017 - 13:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tokat'ın Erbaa ilçesinde indiği yolcu minibüsünün çarptığı yaşlı kadın, hayatını kaybetti.
Etiketler : tokat,kaza,haberler,yaşlı kadın,öldü,
476584 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/476584.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER