Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Temmuz tarihinde bir grup asker tarafından yapılmak istenen darbe girişimi sonrasında başlatılan FETÖ/PDY operasyonları kapsamında Kocaeli’nin Gebze İlçesinde 11 kişi gözaltına alındı. Daha önceden açığa alınan veya ihraç edilen 5 öğretim görevlisi, 1 Teknisyen, 3 yüksek lisans ve doktora öğrencisi ile bylock kullanıcısı olduğu iddia edilen 2 öğrenci yakını, Gebze Başsavcı Vekili Sıddık İlgar’ın talimatı doğrultusunda, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan operasyon sonucu şahısların evlerinde arama çalışması yapılırken sorguların devam ettiği öğrenildi.