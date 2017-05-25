Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Ekinciler Caddesi Kooperatifler Mahallesi’nde yaşandı. Önceki gün yolda yürüyen çifti gören bir şahıs yaklaşık 200 metre peşinden gittiği çifte, iddiaya göre, "Burada böyle yürüyemezsiniz" diyerek çıkıştı. Şahıs, çiftten erkek olanla bir süre tartıştıktan sonra saldırmaya başladı. Yüzüne yumruk darbesi alarak sersemleyen şahıs, erkeği dövemeyeceğini anlayınca kadına saldırmaya başladı. Kadının darp edildiğini gören çevredeki vatandaşlar, şahsı bölgeden uzaklaştırdı. Yaşanan olay, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



