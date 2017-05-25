Tacir köyünde yaşayan 2 çocuk babası Hamza Saraç (45), kiraz tarlasında çıktığı ağaçtan düşerek boynunu kırdı. Sabah saatlerinde kiraz toplarken dengesini kaybederek yere düşerek boynunu kıran çiftçi, 112 ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saraç, hava ambulansı ile Bursa'ya sevk edilirken hayatını kaybetti. Saraç’ın ölümü ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Kiraz tepesinden düşen çiftçi öldü
25.05.2017 - 15:27 | Son Güncelleme: 25.05.2017 - 15:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın İznik ilçesinde kiraz ağacından düşen çiftçi hayatını kaybetti.
Etiketler : bursa,çiftçi,haberler,öldü,
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