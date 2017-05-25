Tacir köyünde yaşayan 2 çocuk babası Hamza Saraç (45), kiraz tarlasında çıktığı ağaçtan düşerek boynunu kırdı. Sabah saatlerinde kiraz toplarken dengesini kaybederek yere düşerek boynunu kıran çiftçi, 112 ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saraç, hava ambulansı ile Bursa'ya sevk edilirken hayatını kaybetti. Saraç’ın ölümü ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. 