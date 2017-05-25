Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükdikili Mahallesi 45. Sokak'taki 3 katlı evin deposuna operasyon düzenledi.İmalathaneye dönüştürülen depodaki aramada, birçok markaya ait 10'ar kilogram halinde 700 poşet deterjan, 450 kilogram toz deterjan ve 250 kilogram deterjan ham maddesi, 190 poşet, hassas terazi ile sahte ürün yapımında kullanılan makineler bulundu.Sahte ürünlerle ilgili bir kişi gözaltına alındı.Öte yandan, sahte deterjanların genellikle köylerde satışa sunulduğu öğrenildi.