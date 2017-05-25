Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde ikamet eden Zeynep ve Suphi Çapar çiftçinin 1,5 yaşındaki bebekleri Heybet, birinci kattaki evin balkonundan düştü. Yaklaşık 8 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan Heybet bebek, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yüksekten düşmesi sonucu beyin kanaması geçiren ve beyni hava alan Heybet bebek, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.