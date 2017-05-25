Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, peynir bidonları içeresine gizlenen uyuşturucunun Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminalindeki bir firmaya ait otobüsle başka bir ile sevk edileceği istihbaratını alan Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler otogarda önlem alırken, ihbara konu kamyoneti de takibe aldı. Kamyonette bulunan A.O. ve B.A. adlı iki şüpheli, terminaldeki otobüs firmasına yanlarında getirdikleri peynir bidonlarını bıraktıkları sırada polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, uyuşturucuyu sevk etmek için otobüse yolcu olarak binen F.A. da devam eden çalışmada yakalandı. Peynir bidonlarında yapılan aramada ise her iki bidonda da ayrı ayrı 564'er gram preslenmiş vaziyette toplam 1 kilo 228 gram esrar maddesi ele geçirildi. Yapılan araştırmada otobüste yolcu olarak bulunan ve uyuşturucu kuryeliği yaptığı belirlenen F.A.’nın, başkasına ait bir kimlikle otobüs biletini aldığı, kamyonette yakalanan B.A.’nın da aynı otobüsle seyahat etmek için biletinin olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.