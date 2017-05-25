Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıldırım'ın Millet Mahallesi'nde ikamet eden 18 yaşındaki Nurman El Şeyh, 6 gün önce sabah saatlerinde işe gitmek için ikametinden ayrıldı. Genç kız iş çıkışı evine dönmeyince babası Muhammed Nurman El Şeyh merak ederek kızını aradı. Genç kız babasına arkadaşı ile pazara gideceğini söyledi. Genç kız eve dönmeyince ailesi kaçırılmış olabileceğinden endişe ederek polise haber verdi. Ekipler kayıp kızın bulunması için seferber oldu. Nurman El Şeyh'i görenlerin 534 685 5586 numaralı telefona haber vermeleri istendi.