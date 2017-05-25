Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Bodrum’un Karaada Poyraz Koyu mevkiinde günü birlik tur teknesindekiler, denizin 2-3 metre derinliğinde bir ceset görünce durumu Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Bölgeye uzman dalgıçlarla birlikte gelen Sahil Güvenlik ekipleri, cesedi çıkarıp tekneye alarak Milta Marina’ya getirdi.



Ceset olay yeri inceleme ekiplerinin burada yaptığı ilk incelemenin ardından cenaze aracına konularak otopsi için Borum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.