Edinilen bilgiye göre, Bodrum’un Karaada Poyraz Koyu mevkiinde günü birlik tur teknesindekiler, denizin 2-3 metre derinliğinde bir ceset görünce durumu Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Bölgeye uzman dalgıçlarla birlikte gelen Sahil Güvenlik ekipleri, cesedi çıkarıp tekneye alarak Milta Marina’ya getirdi.
Ceset olay yeri inceleme ekiplerinin burada yaptığı ilk incelemenin ardından cenaze aracına konularak otopsi için Borum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otopsi için morga kaldırılan ceset domuz leşi çıktı
25.05.2017 - 23:57 | Son Güncelleme: 25.05.2017 - 23:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir göçmene ait olduğu düşüncesiyle denizden çıkarılarak otopsi için morga kaldırılan cesedin domuz leşi olduğu ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Bodrum’un Karaada Poyraz Koyu mevkiinde günü birlik tur teknesindekiler, denizin 2-3 metre derinliğinde bir ceset görünce durumu Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Bölgeye uzman dalgıçlarla birlikte gelen Sahil Güvenlik ekipleri, cesedi çıkarıp tekneye alarak Milta Marina’ya getirdi.
Etiketler : bodrum,otopsi,domuz leşi,
476716 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/476716.aspx
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