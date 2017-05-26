Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Onur Ramazan Emekli'nin kullandığı 06 DE 8676 plakalı hurda alüminyum yüklü tır, Atatürk Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrildi.

Meydana gelen kazada yaralanan ve sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Emekli'nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Tırdan etrafa saçılan malzemeler yolun iki yönlü trafiğe kapanmasına ve bir yolcu minibüsünde hasara neden oldu. Ekiplerin temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından yaklaşık bir saat ulaşıma kapalı kalan yol yeniden açıldı.