Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, 06 FF 5132 plakalı otomobille Ekin Mahallesi 1616 Sokak'a gelen Seyfettin T, aralarında husumet bulunan Hülya T, Pembe T. ve Mustafa T'ye pompalı tüfekle ateş açarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Saldırı sırasında çevredeki bazı araçlar da tüfekten çıkan saçmalardan dolayı zarar gördü.

Olay yerini güvenlik şeridiyle çeviren polis ekipleri inceleme yaptı.

Seyfettin T'nin kaçtığı otomobilde kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişinin daha bulunduğunu belirleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.