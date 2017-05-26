Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay saat 00.30 sıralarında Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Semiha Şakir Kadın ve Çocuk Hastalıkları Klinikleri bahçesindeki kantinde meydana geldi. İddialara göre silahlı bir kişi hastane kantinine gelerek kantin çalışanlarına ateş açtı. O sırada kantin çalışanı Üzeyir Onurme (40) bacağından yaralandı. Silahlı saldırgan daha sonra dışarı çıkarak 4-5 el daha ateş ettikten sonra araca binip olay yerinden hızla uzaklaştı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Onurme’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri kantin çevresine şerit çekerek inceleme yaptı. Olayın kantindeki hesap yüzünden çıktığı iddia edildi.

Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.