Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 02.30 sıralarında Menzilahır Mahallesi, Noktacı Cami sokak üzerindeki evde meydana geldi. Henüz kimliği tespit edilemeyen saldırgan elindeki pompalı tüfekle eve girip peş peşe ateş açarak Salih Mal, eşi Hanife ve 2 yaşındaki kızları Elena'ya öldürdü. Çiftin 2 çocuğu ise iddiaya göre ölü taklidi yaparak saldırıdan sağ olarak kurtuldu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, silah sesleri üzerine eve gelen komşuları 3 kişinin cesetleriyle karşılaştı.

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Salih, Hanife ile Elena Mal'ın cesedi otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.