Alınan bilgiye göre, Edremit yönüne giden 34 VT 9851 plakalı midibüs, Balıkesir-Edremit karayolunun 45. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.
Olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Balıkesir'de midibüs devrildi: 17 yaralı
26.05.2017 - 09:40 | Son Güncelleme: 26.05.2017 - 09:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'de, bir midibüsün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Edremit yönüne giden 34 VT 9851 plakalı midibüs, Balıkesir-Edremit karayolunun 45. kilometresinde şarampole devrildi.
Kaynak: AA
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