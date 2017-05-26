Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Edremit yönüne giden 34 VT 9851 plakalı midibüs, Balıkesir-Edremit karayolunun 45. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.

Olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.