Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'da Kayhan Mahallesi'ndeki Bedrettin Camii'nin yanındaki küçük dükkanında 65 santimetreden 4 metreye kadar cami alemleri yapan 68 yaşındaki Ayhan Savut'un el emeği alemleri, İran'dan ABD'ye kadar onlarca ülkedeki camilerde yer alıyor. Mesleğindeki 48. yılını dolduran Savut, şimdiye kadar Suudi Arabistan, Suriye, Libya gibi İslam ülkelerinin yanı sıra ABD, İspanya, Danimarka, Çin, Almanya, Hollanda ve İngiltere'deki camiler için alem yaptığını söyledi.

150 BİN LİRADAN 4 BİN LİRAYA KADAR ALEM VAR

Boyutları 65 santimetreden 4 metreye kadar değişen alemlerin yıllardır bir çok camiyi süslediğini ifade eden Savut, değerlerinin ise 150 bin TL ile 4 bin TL arasında değiştiğini belirtti. Mesleği babasından öğrendiğini ifade eden alem ustası Ayhan Savut, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Babamı Samsun'a kaymakam olarak atıyorlar. Buraya izinli olarak geliyor. Babasının işini tekrar görüyor. İstifa ediyor ama kabul etmiyorlar. Zorla babasının mesleğinde çıraklık yapıyor. Merak var ve öğreniyor. Türkiye'nin tek ustası oluyor, ama bizi yanına almıyordu, 'Siz okuyun, tahsil yapın' diyordu. Gizli gizli ben de babama yardım edip öğreniyorum. Bana 'Bir daha bu işten ayrılamazsın demişti' ve öyle de oldu. Yaptığım alemleri bütün Müslüman ülkelerine gönderiyorum. Amerika'da İslam dernekleri gelip alıyor. Hollanda'da, Almanya'da, Fransa'da yapılan mescitler için alıyorlar. Suudi Arabistan kralına 1979 senesinde 4 buçuk metrelik alemler yaptım. Riyad'ta hala duruyor. Türkiye'deki hemen hemen bütün tarihi camilerin alemlerini onardım. Muradiye Camii'nin alemleri 18 senelik oldu. Aslına uygun şekilde pırıl pırıl duruyor. 20 çeşit alem var. 150 bin liradan 4 bin liraya kadar alem var."