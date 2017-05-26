Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tarkan Alpay, "Türkiye'de yılda yaklaşık bin 500 kişi iş kazasından hayatını kaybederken, dünyada her 15 saniyede 1 kişi iş kazasından ölüyor." dedi.Alpay, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik, İş Sağlığı ve Güvenliği Hedef Sıfır" programı kapsamında Kırklareli'de iş yeri ziyaretlerinde bulundu.

Ziyaretlerin ardından Alpay, İşkur Kırklareli İl Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, iş sağlığı ve güvenliği alanında ölümlü iş kazalarının önüne geçilebilmesi amacıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.Sahadaki uygulamaları analiz edilerek, sektöre özgü strateji geliştirilebilmesini ve farklı sektörlerde yaşanan olumlu gelişmelerin yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını belirten Alpay, öncelikle her alanda güvenlik kültürü oluşturulması gerektiğini ifade etti.İş kazalarında birçok kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çeken Alpay, "Dünyada iş kazaları çok yaygınlaşmaya başladı. Türkiye'de yılda yaklaşık bin 500 kişi iş kazasından hayatını kaybederken, dünyada her 15 saniyede 1 kişi iş kazasından ölüyor. Modern iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımından, önleyici ve sürekli iyileşmeye odaklı bir yapılanma söz konusudur. Bu anlayışı hayata geçirmek için öne çıkan husus güvenlik kültürüdür. Bakanlığımız iş sağlığı ve güvenliğinin eğitime aktarılması sürecinde mesleki eğitimin öneminin yanında okul öncesinden başlayarak, tüm iş yaşamını içine alan yaşam boyu öğrenmeyi hedeflemektedir." diye konuştu.