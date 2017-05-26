Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Yüreğir ilçesi Atakent mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki sevgili Çağrı A.(27) ve Hatice Kübra İ.(21) aralarında nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Hatice Kübra İ. , erkek arkadaşı Çağrı A.’ya ayrılmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Çağrı A. ‘Benden ayrılırsan aracını sulama kanalına atarım’ diyerek Hatice Kübra İ.’yi tehdit etti. Sonrasında Atakent Mahallesi’nde kız arkadaşına ait 01 DPB 61 plakalı hafif ticari aracı el frenini indirerek sulama kanalına attı.

Sulama kanalında aracın sürüklendiği gören bir vatandaş suya atlayıp aracı durdurdu’

Araç 1 kilometre kadar kanalda sürüklendikten sonra, Levent Mahallesindeki vatandalar durumu fark edip, olayı polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Polisleri fark eden Aziz Çelik sulama kanalındaki aracı fark etti. Bunun üzerine aracın daha fazla sürüklenmesini önlemek için sulama kanalına atladı. Sulama kanalına atlayan Çelik, Cankur ekiplerinin verdiği halatı aracın içine bağladı. Cankur ekipleri de ipin diğer ucunu direğe bağlayarak aracın daha fazla sürüklenmesini önledi. Olay yerine gelen araç sahibi Hatice Kübra İ. gözyaşları içinde sulama kanalındaki aracını izledi. Daha sonra polis merkezine götürüldü. Polis olayı araştırmaya devam ediyor.