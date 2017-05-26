Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malazgirt Zaferi'nin 946. yıl dönümü dolayısıyla ilçede düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Sabah saatlerinde etkinliğin yapıldığı Malazgirt 1071 Zafer Anıtı Meydanı'na gelen vatandaşlar, Türk bayraklarıyla donatılan alanda Anadolu kültürünü yansıtan kıl çadırları ve stantları gezdi. Vatandaşlar alanda kurulan dev sahnedeki yerel sanatçıların seslendirdiği türküler eşliğinde halaylar çekti. Gün boyu sürecek etkinlik kapsamında Erzurum Atlı Spor Kulübü, Erzincan Fatih Atlı Spor Kulübü, halk oyunları ekipleri ve Muş Valiliği Mehter Takımı gösteri sunacak. Kutlama programa çerçevesinde "5. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması" da düzenlenecek.

"Malazgirt ruhunu yaşatmaya çalışacağız"

Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğe Türkiye'nin her yerinden vatandaşların katıldığını söyledi.

Program için günler öncesinden hazırlık başlattıklarını anlatan Kırlı, şunları kaydetti:

"Hem Muş'tan hem de farklı illerden vatandaşlar etkinliğe katılıyor. Bizler de vatandaşlarımızla Malazgirt ruhunu yeniden yaşatmaya çalışacağız. Bu kapsamda Okçular Vakfı kendi çadırını kurdu. Gençlerimiz okçuluk sporuyla tanışacak. Yine gençlerimiz için gün boyu sürecek farklı etkinlikler olacak. Vatandaşlarımız burada çok güzel vakit geçirecek. Tüm hazırlıkları tamamladık. Yine gün içerisinde yemek ikramlarımız olacak. Her türlü imkanı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Akşama kadar 15 bine yakın bir katılım bekliyoruz."