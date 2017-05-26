Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne'de eniştesi, kız kardeşi ve yeğenini öldürdekten sonra kaçan Nedim Merdin'in aynı mahallede görüldüğü ihbarı polisi harekete geçirdi. Edirne Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ekipleri Kobra aracıyla mahalleye girerken, asayiş şubesinin yanı sıra çevik kuvvet ekipleri de sokaklarda ve çatılarda arama yaptı. İhbarların olduğu bölgedeki evlerin çatılarına tek tek çıkan özel harekat ekipleri, katil zanlısı Nedim Merdin'i aradı, ancak bir ize rastlanmadı. Polisin uyuşturucu ve adam yaralama suçlarından çok sayıda kaydı olduğu tespit edilen katil zanlısı Nedim Merdin'i arama çalışmaları sürüyor.



ORMANDA SAKLANDI

Aramalar Menzilahır Mahallesi çevresinde sürdürülürken, ormanlık alanda katil zanlısı Merdin'e ait olduğu belirlenen gıda maddeleri ve battaniye bulundu. Geceyi ormanda geçirdikten sonra Sabah saatlerinde yeniden yer değiştirdiği belirlendi.

Merdin'in sosyal medyadaki sayfasında tabanca fotoğraflarını paylaştığı görüldü. Polisin katil zanlısının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.



ZANLININ EŞI: BENİ VE ÇOCUĞUMU ÖLDÜRECEKTİ, KAÇTIK

Eniştesi Salih, eşi Hanife ve çocukları Elena Mal'ı öldüren katil zanlısı Nedim Merdin'in eşi İpek Merdin, kucağındaki oğlu minik Menderes ile ölümden kurtulduklarını söyledi. Eşinin ölüm tehditleri üzerine oğlu ile birlikte İstanbul'a kaçtığını anlatan İpek Merdin, "Dün akşam saatlerinde yine tartışma yaşanınca beni ve oğlumuzu öldüreceğini söyledi. Ben de oğlumu alıp İstanbul'a gittim. Telefonla arayıp dönmemizi istedi. Ben de dönmeyeceğimi söyledim. Ben onunla tartışınca 'Seni keseceğim' diye tehdit ediyordu. Biz buradan İstanbul'a gidince, o da onları vurdu. Ben İstanbul'a kaçarak kurtuldum. Kendi çocuğumu da aldım, eğer çocuğumuzda burada olsaydı onu da vururdu. Hap kullanıyordu. Ben kendi evimde dayak yediğimde silahı olmadığı için kemerle dövüyordu" dedi.



Öldürülen Salih Mal'ın kız kardeşi Türkan Mal, katil zanlısının gece eve elindeki silahla ateş açarak girdiğini belirterek, "Ağabeyimin ve yengemin hiçbir suçu yoktu. Ne istedi, ağabeyim ve yengemden. Onun idam edilmesini istiyorum" dedi. Bu arada Edirne polisi, kaçan ve üzerinde pompalı tüfek bulunan katil zanlısı Nedim Merdin'i yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.