Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Onbir ayın sultanı Ramazan ayının gelişi ile birlikte tüm yurtta ilk teravih namazı kılındı. İstanbul Eyüp Sultan’a akın eden yüzlerce kişi yatsı namazı ardından teravih namazını eda etti. 7’den 70’e birçok vatandaş camii avlusunu doldurdu. Teravih namazı sırasında drone ile havadan ise kartpostallık görüntüler çekildi. Eyüp Sultan Camii’nin iki minaresi arasına asılan “Oruç Bedenin Zekatıdır” mahyası asıldığı görüldü.



Yurt genelinde teravih namazı kılındı, camiler doldu taştı

SİVAS: Sivas’ta Ramazan’ın ilk teravih namazında camiler doldu taştı.

Sivas’ta Ramazan ayının ilk teravih namazı için Sivaslılar camileri doldurdu. Özellikle tarihi camilere ilgi yoğun oldu. Selçuklular döneminde inşa edilen, eğik minaresi ile ünlenen Ulu Cami’de yılın ilk teravin namazını kılmak isteyenlerin tercih ettiği camilerden birisi oldu. Tarihi camideki manevi atmosferi tatmak isteyenler arasında miniklerde yer aldı. Babaları ile camiye gelen minikler hoş görüntüler oluşturdu.

KONYA: Konya’da Ramazan coşkusu Mevlana Meydanı’nda yüzlerce kişinin kıldığı ilk teravih namazıyla başladı.

Ramazan ayının ilk teravih namazında Konya’da camiler doldu taştı. Ezanın okunmasıyla birlikte cami içinde ve avlusunda toplanan cemaat saf tutarak namaz kıldı. İlk teravih namazını eda etmek için Mevlana Meydanı’na gelen vatandaşlar, Ramazan ayının bütün Müslüman alemine hayırlar getirmesini diledi.

VAN: Van’da Ramazan ayının başlamasıyla ilk teravih namazı kılındı.

Ramazan ayının ilk teravih namazı tüm İslam âleminde olduğu gibi Van’da da büyük sevinçle kılındı. Van’da teravih namazını kılmak isteyen kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuklar camilere akın etti. Ramazan ayına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten vatandaşlar, barış ve huzur dileklerinde bulundular. İlk teravih namazı kılmanın sevincini yaşayacağını belirten Şahabettin İnanç adlı vatandaş, “Allah’a şükürler olsun bu kşam ilk teravih namazını kılacağız. Müslümanların camilerde teravih namazını birlikte kılması büyük bir şereftir. Bütün İslam aleminin nice Ramazanlara kavuşmasını diliyorum” dedi.

ELAZIĞ: Elazığ'da onbir ayın sultanı olan Ramazan ayı bu gece kılınan ilk teravih namazıyla başladı.

Elazığ'da Ramazan ayının ilk teravih namazı huşu içinde kılındı. İslam dünyasının hasretle beklediği Ramazan ayının ilk teravih namazında vatandaşlar camilerin yolunu tuttu. Vatandaşlar başta İzzetpaşa Camii olmak üzere tüm camileri doldurdu. Camileri dolduran Müslümanlar ellerini semaye açıp dua etti.

On bir ayın sultanı Ramazan ayına girildiğini belirten Ömer Albayrak, "İlk teravih namazını İzzetpaşa Camisinde kıldık. Ramazan ayı huzur ve bereket ayıdır. Ramazan ayını manevi açıdan değerlendirmek gerekli. Ramazan ayının bütün Müslüman alemine hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Ramazan ayını uzun zamandır beklediğini dile getiren Nijaryalı Bilal Rabiu ise, "Çok şükür ilk teravih namazımı kıldık. Namazımızda huzur bulduk. Teravih namazlarına ilk günlerde birçok kişi gelir ama ileri ki günlerde sayı azalıyor. Allah bizi bu yoldan alı koymasın" ifadelerini kullandı.

ADIYAMAN: Ramazan ayının ilk teravih namazı ile Adıyaman’da camiler doldu taştı.

Namaz öncesinde din görevlileri, Ramazan ayının önemi hakkında vaaz verdi. Okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Adıyaman Garnizon Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü, emniyet şube müdürleri de teravi namazlarını Ulu Camiinde vatandaşlarla birlikte kıldı.

Namazın ardından tekbirler getirilerek dualar okundu. Teravihin ardından camiden çıkan cemaat, birbirlerinin ellerini sıkarak Ramazan’ı tebrik ettiler.

Bütün İslam aleminin Ramazan ayını kutladığını dile getiren Adıyaman Valisi Abdullah Erin, “Cemaatimizle birlikte Ramazan’ın ilk teravihini beraber eda ettik. Allah kabul eder inşallah. Ramazan’ın bu vesileyle Adıyaman’ımıza, ülkemize ve bütün İslam alemine inşallah hayırlar getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

MUŞ: Muş'ta Ramazan ayının başlamasıyla birlikte camilere akın eden vatandaşlar ilk teravih namazını kıldı.

Kentte ilk teravih namazının coşkusu, tarihi Alaattin Bey Camii'nde yaşandı. Çocuklarıyla birlikte camiye akın eden vatandaşlar, 11 Ayın Sultanı Ramazan'ın ilk teravih namazını kılmanın mutluluğunu yaşadı. Teravih öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Alaattin Bey Cami İmamı Mehmet Muhsin Yıkın, Ramazan ayının önemine değindi. Yıkın, "Bu ay herkesin bol bol Kuran-ı Kerim okuması gerekiyor. Çünkü bu ay kuran aydır. Biz bu ayda Kuran-ı Kerim'i çok okumalıyız, anlamalıyız ve kuranın mesajını hayatımıza geçirmeliyiz" dedi.