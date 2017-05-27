Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Çatova Mahallesi Özür mevkisinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi elindeki pompalı tüfekle yoldan geçen iş makinesi ve kamyonu durdurarak ateş etti. Açılan ateş sonucu kamyon sürücüsü Mustafa Fidan olay yerinde hayatını kaybederken iş makinesi operatörü Haydar Ali Cehiz ise yaralandı. Fidan'ın cesedi Elbistan Devlet Hastanesinde yapılan savcılık incelemesinin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Cehiz ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Jandarma, olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.