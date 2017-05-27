Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Ç.G. yönetimindeki 09 DH 102 plakalı yolcu otobüsü, Dazkırı-Dinar karayolunun 5. kilometresindeki kavşakta A.C'nin kullandığı 20 AYK 50 plakalı aynı firmaya ait yolcu otobüsüne çarptı. Kazada, iki otobüste de bulunan 40 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince götürüldükleri Afyonkarahisar ve Dinar ilçesindeki hastanelerde tedavi altına alındı.