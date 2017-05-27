Alınan bilgiye göre, Ç.G. yönetimindeki 09 DH 102 plakalı yolcu otobüsü, Dazkırı-Dinar karayolunun 5. kilometresindeki kavşakta A.C'nin kullandığı 20 AYK 50 plakalı aynı firmaya ait yolcu otobüsüne çarptı. Kazada, iki otobüste de bulunan 40 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince götürüldükleri Afyonkarahisar ve Dinar ilçesindeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Aynı firmaya ait otobüsler çarpıştı: 40 yaralı
27.05.2017 - 03:39 | Son Güncelleme: 27.05.2017 - 03:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afyonkarahisar'da aynı firmaya ait iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 40 kişi yaralandı.
Etiketler : afyonkarahisar,kaza,trafik kazası,
476982 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/476982.aspx
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