Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan Arılar Madencilik isimli özel maden ocağında gece vardiyasında çalışan işçiler, yılın ilk sahurunu birlikte yaptı. Domates, biber, peynir, zeytin, salatalık ve ekmekten oluşan sahur menüsünde sohbet eden işçiler, yerin yaklaşık 200 metre altında ailelerinden uzak sahur yaptı. Ramazan ayının gelmesine sevinen işçiler, ailelerinden uzak sahur yapmanın burukluğunu yaşadı. Yerin metrelerce altında zor şartlarda hem oruç tutup hem çalıştıklarını ifade eden 10 yıllık maden işçisi Ozan Oruç, “10 yıldır maden işi ile uğraşıyorum. Ramazanların tekrarını diliyoruz. Burada bu şartlarda oruç tutup çalışmak zor. Cenabı Allah bize güç veriyor yardım ediyor. Evimizden ailemizden ayrıyız ama yapacak bir şey yok çalışacağız. Çok şükür bu senede ramazana ulaştık. Allah inşallah bir dahaki seneye de nasip eder” dedi.

Maden şartlarına alıştıklarını ifade eden maden işçisi Muhammet Alper, “15 yıldır madende çalışıyorum alıştık artık Allaha şükürler olsun. Ailemizden uzaktayız ama burasıda bizim ailemiz soframızda zeytin, peynir, domates, biber, soğan ve içecekle sahur yapıyoruz” diye konuştu. Aile ortamından uzak arkadaşları ile beraber çalıştıklarını belirten Maden Mühendisi Emin Çetinkaya, “5 yıldır burada çalışıyorum. Ramazan ayının ilk sahurunu arkadaşlarla beraber yaptık. Yıllardır bu şekilde çalışıyoruz. Ailemizden uzaktayız ama burada arkadaşlarla hep beraber çalışıyoruz. Şuan burada 7 kişiyiz toplamda 20 arkadaşımız var bu vardiyada diğer yerlerde çalışan arkadaşlarımız da kendileri beraber sahur yapıyorlar” diye ifade etti.

İşçiler, yemek sonrası yapılan duaların ardından kömür kazmaya devam etti.