Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bağcılar Bağlar Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi üzerindeki 9 katlı bir binanın girişindeki doğalgaz kutusunda saat 04.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.



VATANDAŞLAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

Patlamanın ardından çıkan yangında alevler metrelerce yükseldi. Büyük panik yaşayan apartman sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve İGDAŞ ekiplerine bildirdi. Apartman sakinleri yangın nedeniyle binayı tahliye ederken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İGDAŞ ekiplerinin gazı kesmesi sonrası yangın yaklaşık yarım saatte söndürülebildi.



PARK HALİNDEKİ BİR OTOMOBİL TAMAMEN YANDI

Yangın nedeniyle park halindeki bir otomobil ise tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken bir vatandaş ise baygınlık geçirdi. Fenalaşan vatandaşa olay yerindeki sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ekipleri doğal gaz kutusundaki patlama ile ilgili çalışma başlattı.