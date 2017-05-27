Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, gece yarısı Çatova Mahallesi’nin Özür mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, çevredeki besi ahırlarından gübre yüklemek için bölgeye giden tır şoförü Mustafa Fidan ve iş makinesi operatörü Ali Cehiz, kimliği belirsiz bir kişi tarafından durduruldu. Saldırgan, ne olduğunu anlamaya çalışan Fidan ve Cehiz’e elindeki pompalı tüfekle ateş etti. Saldırganın silahından çıkan saçmalar, TIR şoförü Mustafa Fidan’ın hayatını kaybetmesine neden olurken iş makinesi operatörü Ali Cehiz ise ağır yaralandı. Saldırgan ise olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Silah sesleri üzerine evlerinden çıkan vatandaşlar, korkunç manzara ile karşılaştı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, Fidan’ın hayatını kaybettiğini belirlerken ağır yaralanan Ali Cehiz, hemen Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, olay yerini güvenlik çemberine aldı.

Elbistan Devlet Hastanesi morguna götürülen Fidan’ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Hayati tehlikesi bulunan yaralı Ali Cehiz de Kahramanmaraş’a sevk edildi. Jandarma ekipleri, olayın failini yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.