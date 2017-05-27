Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saban 04.00 sıralarında çatıya çıkan Halil K. ikna edilemeyince olay yerine özel harekat polisleri gelmişti. Halil K. bu sırada eline geçen taş, sopa ve tahtaları polise ve aşağı atmaya devam etti. Polis, Halil K'yı yakalamak için çay verdi. Çayı alacağı sırada polis hamle yaparak Halil K'yı yakalamaya çalıştı. Ancak Halil K. kaçtı. Bunun üzerine polis ekipleri havaya ateş açarak Halil K'nın dikkatini dağıttı. Bu sırada çatının bir kaç yerinden polis ekipleri Halil K'ya yöneldi. Polisler Halil K'yı yakalayarak etkisiz hale getirdi.Çatıdan indirilen Halil K. daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.