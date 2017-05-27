İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayını karşıladıklarını söyleyerek silahla ateş edenlerin engellenmesi için önlem aldı. 55 personelden oluşan 26 ekip, mahallelerde devriye gezdi. Polisler, akşam ezanının ardından 2'si av tüfeği, 1'i tabanca ile havaya ateş eden 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Bu kişilerin silahlarına el konulurken, 6136 Ateşli Silahlara Muhalefet Kanunu ve Kabahatler Kanunu kapsamında haklarında işlem başlatılarak serbest bırakıldı.
Ramazanı silahla ateş açarak karşılayan 3 kişi gözaltına alındı
27.05.2017 - 12:16 | Son Güncelleme: 27.05.2017 - 12:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Düzce'de, Ramazan ayını silahla havaya ateş ederek karşılayan 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayını karşıladıklarını söyleyerek silahla ateş edenlerin engellenmesi için önlem aldı. 55 personelden oluşan 26 ekip, mahallelerde devriye gezdi. Polisler, akşam ezanının ardından 2'si av tüfeği, 1'i tabanca ile havaya ateş eden 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Bu kişilerin silahlarına el konulurken, 6136 Ateşli Silahlara Muhalefet Kanunu ve Kabahatler Kanunu kapsamında haklarında işlem başlatılarak serbest bırakıldı.
Etiketler : ramazan,haberler,silahlı saldırı,
477072 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/477072.aspx
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