Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayını karşıladıklarını söyleyerek silahla ateş edenlerin engellenmesi için önlem aldı. 55 personelden oluşan 26 ekip, mahallelerde devriye gezdi. Polisler, akşam ezanının ardından 2'si av tüfeği, 1'i tabanca ile havaya ateş eden 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Bu kişilerin silahlarına el konulurken, 6136 Ateşli Silahlara Muhalefet Kanunu ve Kabahatler Kanunu kapsamında haklarında işlem başlatılarak serbest bırakıldı.

