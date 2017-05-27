Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, gece saatlerinde Çatova Mahallesi'nin Özür mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi, elindeki pompalı tüfekle Hacı Mustafa Fidan'ın kullandığı TIR ile Ali Cehiz'in yönetimindeki iş makinesini durdurdu. Şüpheli daha sonra sürücülere ateş edip kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Fidan'ın yaşamını yitirdiğini belirlerken, ağır yaralanan Ali Cehiz ise Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Cehiz, burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hacı Mustafa Fidan'ın cesedi ise, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, saldırganın kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.