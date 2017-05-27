Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Liman Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın çatı katı, işçilerin üzerinde beton döktüğü sırada çöktü. Gürültüyü duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi sevk edildi. İnşaata gelen ekipler, çökme sırasında çatının üzerinde bulunan işçilerin kazayı yara almadan atlattığını belirledi. İnşaattaki çalışma güvenlik gerekçesiyle durduruldu. Polis ekipleri olay yerine gelerek incelemede bulundu.