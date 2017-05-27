Liman Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın çatı katı, işçilerin üzerinde beton döktüğü sırada çöktü. Gürültüyü duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi sevk edildi. İnşaata gelen ekipler, çökme sırasında çatının üzerinde bulunan işçilerin kazayı yara almadan atlattığını belirledi. İnşaattaki çalışma güvenlik gerekçesiyle durduruldu. Polis ekipleri olay yerine gelerek incelemede bulundu.
Antalya'da bir inşaatın çatısı çöktü
27.05.2017 - 12:41 | Son Güncelleme: 27.05.2017 - 12:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'da 5 katlı bir inşaatın çatı katı, beton dökme işlemi sırasında çöktü.
Etiketler : antalya,inşaat,işçi,çatı,haberler,iş kazası,
477081 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/477081.aspx
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