Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından il genelinde FETO/PDY terör örgütü yapılanması kapsamında cezaevlerinde görevli infaz koruma memurlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, aranan 9 kişiden 8'inin gözaltına alındığı, soruşturma kapsamında aralarında icra müdürlerinin de bulunduğu 17 şüpheliyle ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.