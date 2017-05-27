Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından il genelinde FETO/PDY terör örgütü yapılanması kapsamında cezaevlerinde görevli infaz koruma memurlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, aranan 9 kişiden 8'inin gözaltına alındığı, soruşturma kapsamında aralarında icra müdürlerinin de bulunduğu 17 şüpheliyle ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Tekirdağ'da 8 infaz koruma memuru gözaltına alındı
27.05.2017 - 13:15 | Son Güncelleme: 27.05.2017 - 13:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETO/PDY) kapsamında Tekirdağ'daki cezaevlerinde görevli 8 infaz koruma memuru gözaltına alındı.
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