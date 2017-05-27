Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malkara'da dün etkili olan dolu ve sağanak yağışta metrekareye 35 kilogram yağış düştü. Aşırı yağış hayatı olumsuz yönde etkilerken, bazı evler, karayolları ve ekili tarım arazilerini sular altında bıraktı. İlçenin Allıışık Mahallesi'ndeki su baskınında Hakan Şen'e ait 30 tavuk evlerinin bahçesindeki kümeste boğularak telef oldu. TREDAŞ'a ait bazı trafolarda yaşanan arızalar nedeniyle ilçede 1 saatlik elektrik kesintisi oldu.

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, yağışın etkili olduğu ve su baskınlarının yaşandığı Allıışık Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Yoğun bir yağışın olduğunu belirten Yurdakul, "Yoğun yağış sonrası kriz masası kurduk. İlçemizde etkili olan dolu ve yağışların zararlarını tespit edeceğiz. Gerekli çalışmaların yapılmaya başlandığını ve ivedilikle devam edecek" dedi. Belediye ekipleri de mahallelerde oluşan çamur birikintilerini tazyikli su ile temizledi.