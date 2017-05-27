Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şemdinli ilçesinde bir iş yerinin deposunda 100 av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri PKK/KCK terör örgütünün finans kaynağına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Cumhuriyet Caddesi'nde bir iş yerine operasyon düzenleyen Şemdinli Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, depo kısmında 100 Oskar marka M-16 görünümlü yivsiz av tüfeği ve bu tüfeklere ait 100 büyük ve 100 küçük şarjör ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.