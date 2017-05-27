Şemdinli ilçesinde bir iş yerinin deposunda 100 av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri PKK/KCK terör örgütünün finans kaynağına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Cumhuriyet Caddesi'nde bir iş yerine operasyon düzenleyen Şemdinli Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, depo kısmında 100 Oskar marka M-16 görünümlü yivsiz av tüfeği ve bu tüfeklere ait 100 büyük ve 100 küçük şarjör ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.
Şemdinli'de bir iş yerinin deposunda 100 av tüfeği ele geçirildi
27.05.2017 - 16:57 | Son Güncelleme: 27.05.2017 - 16:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir iş yerinin deposunda yapılan aramada 100 av tüfeği bulundu.
Şemdinli ilçesinde bir iş yerinin deposunda 100 av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri PKK/KCK terör örgütünün finans kaynağına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler : hakkari,şemdinli,haberler,silah,tüfek,
477119 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/477119.aspx
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