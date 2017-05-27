23 Mayıs günü Adliye’de mahkeme çıkışı sonrası kayıplara karışan Melis Çıtır’dan ailesi üç gündür haber alamıyordu. Dün basın yoluyla Melis’in babası Çetin Çıtır’ın kızını arama çabaları bugün sonuç verdi. Genç Melis’in bir akrabasının yanında olduğu öğrenilirken, çıkan haberler üzerine Melis’in saklandığı akrabaları ablası Merve’ye ulaşarak haber verdiler. Ailenin durumu polise bildirmesi üzerine de emniyet güçleri genç kızı saklandığı akrabalarından alarak çocuk şubeye getirdi. İşlemlerin ardından Melis’in ailesine teslim edileceği öğrenildi.
3 gündür kayıptı, Melis akrabasının yanında bulundu
27.05.2017 - 17:03 | Son Güncelleme: 27.05.2017 - 17:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uşak’ta Salı gününden beri kayıp olan 16 yaşındaki Melis Çıtır bulundu.
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477121 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/477121.aspx
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