Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

23 Mayıs günü Adliye’de mahkeme çıkışı sonrası kayıplara karışan Melis Çıtır’dan ailesi üç gündür haber alamıyordu. Dün basın yoluyla Melis’in babası Çetin Çıtır’ın kızını arama çabaları bugün sonuç verdi. Genç Melis’in bir akrabasının yanında olduğu öğrenilirken, çıkan haberler üzerine Melis’in saklandığı akrabaları ablası Merve’ye ulaşarak haber verdiler. Ailenin durumu polise bildirmesi üzerine de emniyet güçleri genç kızı saklandığı akrabalarından alarak çocuk şubeye getirdi. İşlemlerin ardından Melis’in ailesine teslim edileceği öğrenildi.