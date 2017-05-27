Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kemer’in Kiriş Mahallesi’nde bulunan bir otelin personelini taşıyan Serkan Dilbaz idaresindeki 20 N 3641 plakalı minibüs, D 400 karayolunun Karabucak Mevkii’nde yoldan çıkarak devrildi. İçinde 24 otel personelinin bulunduğu minibüste 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan işçiler Kemer Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.