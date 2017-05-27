Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan alzheimer hastası Mediha Çakır, bu Sabah evinden çıktı. Özlü köyündeki yakınları kadından haber alamayınca polise haber verdi. Ekipler 64 yaşındaki kadını aramaya başladı, terlikleri terlikleri evinin yaklaşık 100 metre ilerisindeki Acısu Deresi'nin yanında bulundu. Dalgıç polisler hasta kadının cesedine ulaştı ve cesedi kıyıya çıkardı. Bu sırada, Çakır'ın yakınları fenalık geçirdi. Adli Tıp'a götürülen cesede otopsi yapılacak. Anadolu Ajansı, Çakır'ın ağabeyi Adem Göbüş'ün de yaklaşık 15 yıl önce traktörüyle dereye düştüğünü ve boğularak hayatını kaybettiğini bildiriyor.
Kayıp kadının cesedi evinin yakınındaki derede bulundu
27.05.2017 - 18:00 | Son Güncelleme: 27.05.2017 - 18:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'da Alzheimer hastası kadına ulaşamayan yakınları polisi aradı. Terlikleri evinin 100 ilerisindeki derenin yanında görülünce dalgıç polisler dereye girdi, kadının cesedini çıkardı.
Etiketler : antalya,kayıp kadın,alzheimer hastası,Mediha Çakır,
477136 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/477136.aspx
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