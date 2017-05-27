Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan alzheimer hastası Mediha Çakır, bu Sabah evinden çıktı. Özlü köyündeki yakınları kadından haber alamayınca polise haber verdi. Ekipler 64 yaşındaki kadını aramaya başladı, terlikleri terlikleri evinin yaklaşık 100 metre ilerisindeki Acısu Deresi'nin yanında bulundu. Dalgıç polisler hasta kadının cesedine ulaştı ve cesedi kıyıya çıkardı. Bu sırada, Çakır'ın yakınları fenalık geçirdi. Adli Tıp'a götürülen cesede otopsi yapılacak. Anadolu Ajansı, Çakır'ın ağabeyi Adem Göbüş'ün de yaklaşık 15 yıl önce traktörüyle dereye düştüğünü ve boğularak hayatını kaybettiğini bildiriyor.