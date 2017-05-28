Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Seyhan ilçesi Bahçelievler Caddesi'nde bir kahvehaneye kimliği belirlenemeyen kişilerce tabanca ve av tüfeğiyle ateş açıldı. Çok sayıda kurşun isabet eden kahvehanede bulunan Ferhat B. (17) ve Orhan Aydemir (23) yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırıldı. Çevrede uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi alan ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemede çok sayıda boş kovan buldu. Polis, kaçan zanlıların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.