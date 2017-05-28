Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda özel bir bankanın camı gürültüyle kırıldı. Sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede, dış müdahalenin olmadığını belirleyen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinde camın kendiliğinden kırıldığını anladı. Bir banka yetkilisi gazetecilere yaptığı açıklamada, camın hava şartlarından dolayı kırılmış olabileceğini ifade ederek, "Herhangi bir hırsızlık söz konusu değil. Güvenlik kameralarına da yansıyan bir şey yok." dedi.