Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza bugün akşam saatlerinde Alanya-Antalya D400 karayolu otogar kavşağında üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Bekir Arslan’ın kullandığı 07 J 0060 plakalı ticari taksi, Sorgun istikametinden D-400 Karayoluna çıkmakta olan İsmail Uçar’ın kullandığı 07 FUJ 03 plakalı tur midibüsü ile çarpıştı. Tur midibüsünün önünde sürüklenen ve devrilen ticari takside yolcu olarak bulunan Türkan Öztürk isimli kadın araçtan fırlayarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Öztürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan ticari taksi sürücüsü Bekir Arslan’ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Hastanede hayatını kaybedin Türkan Öztürk'ün bir dergide reklamcı olarak görev yaptığı öğrenildi. Ticari taksinin kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilirken Kazanın ardından tur midibüsü sürücüsü İsmail Uçar, polis tarafından gözlem altındı.



Eşi de trafik kazasında hayatını kaybetmişti

Türkan Öztürk'ün, 25 Mayıs 2008 yılında eşi Kadir Öztürk'ün kullandığı motosiklet ile çalıştıkları otelden Manavgat'a dönerken Side Kemer bölgesinde geçirdikleri trafik kazasında Kadir Öztürk'ün hayatını kaybettiği, Türkan Öztürk'ün ise kazadan yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi.