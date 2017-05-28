Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sürücüsünün Batman-Diyarbakır karayolundaki arama noktasında polisi fark etmesi üzerine köy yoluna sürdüğü otomobil yaşanan kovalamacanın sonunda durduruldu. Araçta yapılan aramada 96 kilo 4 gram esrar bulundu. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.