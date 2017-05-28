Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sürücüsünün Batman-Diyarbakır karayolundaki arama noktasında polisi fark etmesi üzerine köy yoluna sürdüğü otomobil yaşanan kovalamacanın sonunda durduruldu. Araçta yapılan aramada 96 kilo 4 gram esrar bulundu. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Batman’da 96 kilo esrar ele geçirildi
28.05.2017 - 12:10 | Son Güncelleme: 28.05.2017 - 12:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman'da sürücüsünün arama noktasında polisi fark ederek köy yoluna sürdüğü otomobilde 96 kilo 4 gram esrar ele geçirildi.
Etiketler : batman,esrar,haberler,
477271 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/477271.aspx
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