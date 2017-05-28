Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Digor’da sabah saatlerinde etkili olan fındık büyüklüğündeki dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Fındık tanesi büyüklüğünde yağan ve yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu yağışından en çok mahsuller etkilendi. Yağıştan kaçan vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, yağışın mahsul dönemine denk gelmesi dolayısıyla meyve ve sebzeleri olumsuz yönde etkiledi.