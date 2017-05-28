Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adıyaman'da, motor hırsızlığından aranması olduğu iddia edilen bir şahsın karşısında gördüğü polislere bıçakla saldırması sonucu 2 polis memuru yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi, eski Kahta Caddesi üzerinde motor hırsızlığından arandığı iddia edilen İ.D. isimli şahsı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler durdurmak istedi. İ.D., karşısında sivil polis ekiplerini görünce cebinde bulunan bıçağı çıkararak polis ekiplerine saldırdı. Yapılan bıçaklı saldırıda bir polis memuru koluna aldığı bıçak darbeleri sonucunda hafif şekilde yaralanırken, diğer polis ise eline, koluna ve parmaklarına aldığı bıçak darbesi sonucu yaralandı. Elinden, kolundan ve parmaklarından yaralanan polis memuru olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine ise çok sayıda sivil ve resmi polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan şahıs elleri arkadan kelepçelenerek ekip otosuna bindirildi. İ.D., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.