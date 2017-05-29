Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa’da geçen 21 Nisan’da biri Saruhanlı ilçesinde 5,1, diğeri de Selendi’de 5,0 olmak üzere peş peşe iki deprem olmuştu. Şehir, önceki gün saat 18.53’te merkez üssü Gölmarmara ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki deprem ile tekrar sallandı. Yerin 8,2 kilometre derinliğinde olan sallantı sebebiyle onlarca evde hasar oluştu. Vatandaşlar ilkinin paniğini üzerinden atamadan dün yine birçok defa aynı korkuyu hissetti. Gölmarmara ve Saruhanlı ilçeleri merkezli, büyüklükleri 1,2 ile 4,8 arasında değişen 66 artçı sarsıntı meydana geldi. Meydana gelen zelzelelerde hasar gören evler boşaltıldı. Can kaybının olmadığı felaket sonrası AFAD ekipleri, en çok zararın olduğu Tiyenli Mahallesi’nde 32 çadır kurdu. Kimiler geceyi bu çadırlarda geçirirken kimileri de yakınlarının yanına yerleşti. AFAD ve Kızılay ekipleri ramazan sebebiyle vatandaşlara erzak desteğinde bulundu. Mahalle camiindeki hasar sebebiyle teravih namazını kılmak isteyen cemaat, servislerle başka bir camiye götürüldü.



Depremin Ege’nin çok geniş bir alanında hissedildiğini dile getiren Prof. Dr. Ahmet Ercan, oluşabilecek yeni sarsıntılar için uyardı. Prof. Dr. Ercan “Bu bölgedeki gerginliğin boşalması için 5,1’lik depremin yetmeyeceği kanısındayım. Bu bölgede gelecek aylar ya da yıllarda bu gibi ya da daha büyük depremler olabilir. Yapılaşma niteliğine göre, bu bölgede depremlerin yıkıcılık eşik değeri 6,4 büyüklüğündedir. Bu depremlerin artçıları 4,0 ile 4,3 arasında en az 15 gün sürmesi beklenmelidir” ifadelerini kullandı.



Enkazlara aldırmadı

Mahallenin ramazan davulcusu Bülent Tanyaligil, enkazların arasından geçerek vatandaşları sahura kaldırmak için davul çaldı. Tanyaligil depreme rağmen insanları uyandırmanın görevi olduğunu ve işini yapmaya devam edeceğini söyledi. Evlerine girmeye korkan vatandaşlar ise, sahuru dışarıda yaptı.