Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa 1’inci Piyade eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası’nda (Batı Kışla) gıda zehirlenmesi şüphesiyle bin 46 asker hastanelik olmuş, 1 er de hayatını kaybetmişti. 217’sinin hâlen tedavisi sürerken önceki gün Kırkağaç ilçesinde bulunan 6’ncı Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığındaki askerler de rahatsızlandı. Mide bulantısı ve karın ağrısı şikâyeti ile Alay Tabipliğine müracaat eden 150 askerden 70’i Kırkağaç ve Soma Devlet Hastanelerinde müşahede altına alındı. Askerlerin sağlık durumları hakkında bilgi veren Manisa Valiliği “İlk tespitlerde zehirlenme veya enfeksiyona dair herhangi bir bulguya rastlanmamıştır” ifadelerini kullandı. Askerler tedavilerinin ardından taburcu edildi. Öte yandan AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer de hastanede tedavi gören askerleri ziyaret ederek doktorlarından bilgi aldı.